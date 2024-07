Operazione “Strade sicure”: l’Esercito arriva in città

Follonica (Grosseto). E’ in arrivo a Follonica un’aliquota dei militari dell’operazione “Strade sicure“, destinati all’attività di vigilanza presso i siti e gli obiettivi sensibili. La loro presenza fungerà da supporto alle pattuglie delle forze dell’ordine nello svolgimento dei consueti servizi di controllo e presidio del territorio.

Nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Paola Berardino, al quale hanno partecipato il sindaco Matteo Buoncristiani, il Comandante della Polizia Municipale Paolo Negrini e l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti, sono stati infatti assunti i necessari e preliminari accordi per attivare la presenza del contingente sul territorio follonichese.

I militari del 3^ Reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto coadiuveranno infatti le Forze dell’ordine nello svolgimento delle loro funzione, sollevandole così da alcune incombenze di vigilanza e o controllo sui siti più delicati del territorio comunale.

“Il nostro compito sarà quello di monitorare attentamente gli episodi di microcriminalità che oggi stanno interessando strade ed aree sensibili del nostro comune – commenta il sindaco Matteo Buoncristiani – generando una comprensibile apprensione da parte della cittadinanza. Come ribadito più volte in campagna elettorale, il nostro approccio al tema della sicurezza avrà carattere prettamente preventivo e non repressivo. La presenza dei militari, in tal senso, costituirà un forte deterrente per i malintenzionati, generando nel complesso un contesto di maggior sicurezza”.

“Tengo a precisare – continua Buoncristiani – che interventi come questi ci consentiranno di intervenire nell’immediato, considerato che siamo nel corso della stagione estiva e le presenze, nelle prossime settimane, aumenteranno esponenzialmente. Nel frattempo, stiamo lavorando alla realizzazione del pacchetto sicurezza per Follonica, ovvero una serie di misure e provvedimenti sistemici pensati per contrastare fattivamente la microcriminalità e che vedranno la luce a breve”.

In attuazione delle indicazioni emerse in sede di Comitato, al Tavolo tecnico in Questura, sono stati definiti i dettagli operativi dei servizi, che avranno sia modalità statica che dinamica, attraverso frequenti passaggi e soste nelle aree ritenute più sensibili.

“L’arrivo dei militari – concludono il sindaco Buoncristiani e l’assessore Poggetti – aumenterà il sistema di sicurezza della città: tutti gli attori coinvolti opereranno in modo sinergico, allo scopo di rendere ancor più funzionale l’azione di vigilanza, rafforzando al contempo la percezione di sicurezza di cittadini e turisti”.