Verso le amministrative, la richiesta: “Ampliare lo skatepark comunale”

Follonica (Grosseto).“A fronte dell’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo Polo scolastico all’interno dell’area del Parco centrale di Follonica ed anche dell’incastellamento delle candidature che si vedranno contrapposte nelle elezioni amministrative del giugno di questo anno, ritenendo il seguente progetto importante per tutta la cittadinanza a prescindere dall’orientamento politico, rendiamo pubbliche le motivazioni per le quali riteniamo importante l’ampliamento dell’attuale skatepark comunale”.

A dichiararlo, in un comunicato, Maciej Vella, presidente della Asd Balance di skateboard di Follonica.

“Invitiamo quelli che saranno i candidati/e a supportarci, incontrandoci e sottoscrivendo la nostra richiesta pubblica. Chiediamo anche ai professionisti del settore di aiutarci in questo progetto che vede nella sua realizzazione più opportunità per la comunità – continua la nota -.

Introduzione.

Il presente progetto mira a sottolineare l’importanza fondamentale dell’ampliamento dello skatepark comunale situato in via Eleonora Baldi a Follonica. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità eccezionale per la nostra comunità in termini di socialità giovanile, sviluppo sportivo, attrattività turistica e promozione dell’inclusione”.

“Il significato del luogo – prosegue il comunicato –

Negli ultimi anni, lo skatepark comunale di via Eleonora Baldi ha guadagnato un posto speciale nei cuori dei giovani di Follonica e dei loro genitori. È diventato un centro di aggregazione vitale, un luogo in cui i giovani possono esprimere la loro creatività, sfidarsi a vicenda e costruire connessioni significative. Questo luogo ha contribuito in modo significativo alla socialità giovanile, fornendo uno spazio sicuro per l’espressione individuale e il divertimento condiviso”.

“Lo skateboard come sport olimpico – continua Vella -.

Lo skateboard è stato recentemente incluso come sport olimpico, un riconoscimento della sua crescente popolarità e rilevanza. Questo significa che l’interesse per lo skateboard è in costante crescita, con atleti che aspirano a competere a livello nazionale e internazionale. Tuttavia, per farlo, è necessario un impianto sportivo adeguato”.

“L’urgenza dell’ampliamento – prosegue la nota –

Attualmente, lo skatepark comunale non soddisfa i regolamenti federali richiesti per ospitare competizioni di skateboard di alto livello. È fondamentale comprendere che un ampliamento è necessario non solo per migliorare le condizioni di pratica per i nostri giovani skater, ma anche per mettere Follonica sulla mappa come sede di competizioni di skateboard di rilievo nazionale”.

“Benefici dell’ampliamento – continua Vella –:

promozione dello sport e dell’attività fisica. L’ampliamento dello skatepark promuoverà l’attività fisica tra i giovani, incoraggiando uno stile di vita sano e attivo;

attrattività turistica. Un impianto sportivo di livello nazionale attirerà gli appassionati di skateboard da tutto il Paese, portando un flusso costante di visitatori e aumentando le opportunità di sviluppo turistico nel nostro comune;

inclusione sociale. Uno skatepark migliorato è un luogo in cui i giovani di diverse fasce sociali e background possono condividere passioni comuni e costruire amicizie, promuovendo l’inclusione sociale”.

“Conclusioni – termina il comunicato -.

L’ampliamento dello skatepark comunale a Follonica è un progetto che va oltre il mero miglioramento delle strutture sportive. Si tratta di investire nell’entusiasmo giovanile, nel futuro dei nostri giovani e nell’attrattività turistica del nostro comune. È un’opportunità per il candidato sindaco di dimostrare un impegno reale verso il benessere della nostra comunità, verso lo sport e verso un futuro migliore per tutti noi. È pertanto fondamentale che il candidato di entrambe le fazioni si impegni con decisione a sostenere e realizzare l’ampliamento dello skatepark comunale di Follonica. La nostra comunità ha bisogno di questo progetto, i nostri giovani meritano questa opportunità, e Follonica può beneficiare notevolmente della sua realizzazione”.