Verso la cittadella del Carnevale: approvati studio di fattibilità e variante urbanistica

Follonica (Grosseto). Ultimo e definitivo passo consiliare verso la realizzazione della cittadella del Carnevale e dei nuovi cantieri comunali di Follonica: ieri pomeriggio, giovedì 28 settembre, il Consiglio comunale di Follonica ha approvato lo studio di fattibilità e la variante urbanistica relativi alla proposta di partenariato pubblico privato per la progettazione e la realizzazione di strutture ed edifici pubblici in via Amendola 76 e nell’area della Mezzaluna. Inoltre, è stata approvata la cessione del diritto di superficie sull’area di via Amendola 6.

Con questo progetto, inserito in una proposta di partenariato pubblico privato dal valore di oltre 15 milioni di euro e legato ad una nota azienda di grande distribuzione, potranno essere realizzate alcune opere pubbliche da tempo attese, senza oneri finanziari per l’amministrazione comunale, come i nuovi cantieri comunali, un’area dedicata alla protezione civile e uno spazio più efficiente per l’archivio comunale.

«Dopo l’approvazione definitiva di oggi pomeriggio ci sarà la predisposizione del bando pubblico che contiamo di fare nel più breve tempo possibile per poter portare in fondo questo intervento così rilevante per la città – ha spiegato il sindaco Andrea Benini –. Dopodiché ci sarà l’aggiudicazione del soggetto attuatore per poi andare a redigere il progetto esecutivo e l’avvio dei lavori. Contiamo entro il 2024 di poter avviare il cantiere. Si tratta di un investimento consistente da parte del soggetto privato che prevede infrastrutture importanti per la nostra città, ottenendo un risparmio di 125mila euro di affitti sia per gli archivi che per i capannoni che ospitano i rioni».

Il progetto

La variante urbanistica permette la costruzione dei due nuovi edifici. Con il project financing si realizzerà un nuovo supermercato al posto degli attuali cantieri comunali di via Amendola costruendo in cambio i nuovi cantieri, un’area più ampia e confortevole per la Protezione civile e la cittadella del Carnevale nell’area della Mezzaluna.

Nella nuova cittadella ogni rione del Carnevale, otto in tutto, avrà un suo ambiente dotato di spazio per l’allestimento dei carri di circa 225 metri quadrati, oltre a un magazzino e ai servizi igienici. L’altezza esterna sarà di 13 metri, mentre l’apertura per l’uscita dei carri sarà larga 8 metri per 10 metri di altezza. Un bel passo in avanti per la realizzazione dei carri che avranno molti meno problemi legati alle dimensioni dei capannoni.

Il quadro economico complessivo del progetto è di 15 milioni e 699mila euro e gli interventi alla Mezzaluna avranno un costo di oltre 6 milioni di euro. Per arrivare alla proposta definitiva di partenariato sono stati necessari numerosi passaggi e, soprattutto, una conferenza dei servizi che ha interessato 25 enti.