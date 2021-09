Bilancio, Dionisi: “Il Comune non sostiene le imprese, manca progetto per il futuro”

In merito alla seduta del Consiglio comunale di Manciano di martedì 28 settembre, Fiorenzo Dionisi, del gruppo indipendente “Fiorenzo: con i cittadini e per i cittadini”, esplicita alcune considerazioni.

“Dopo un complesso e prolungato dibattito, dove entrambi i gruppi consiliari di minoranza hanno dimostrato un grande senso di responsabilità astenendosi e anche approvando alcune proposte della maggioranza, in particolare votando all’unanimità la modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori 2021 per aggiungere il progetto definitivo per il completamento del secondo piano, per complessivi dodici posti letto da adibire a Rsa della residenza sanitaria ‘Bianca e Maddalena Morbidi’, finanziato interamente dalla concessionaria La Cupolina Rsa S.r.l. – spiega Dionisi -. Un’opera importante per il nostro territorio e di grande attenzione alle problematiche sociali. Esprimo, pertanto, un doveroso ringraziamento all’assessore Valeria Bruni e al sindaco Mirco Morini. E’ stato approvato il bilancio consolidato dell’anno 2020, che non avendo significative società partecipate ha sostanzialmente confermato l’avanzo di amministrazione del rendiconto 2020“.

“A riguardo ritengo che la maggioranza non abbia destinato le adeguate risorse finanziarie del proprio bilancio, oltre quelle pervenute dal Governo, alle necessità prioritarie delle attività economiche del territorio e dei singoli cittadini, pur riconoscendo che i ristori iniziali hanno dato un minimo di sollievo al dramma della pandemia – continua Dionisi -. Ora credo che sia necessario creare un ‘fondo’ per sostenere direttamente o indirettamente la necessaria liquidità perduta, selezionando gli interventi sulla base delle reali perdite di fatturato. In merito, ricordo di aver più volte proposto alla maggioranza, come gruppo di minoranza, un dettagliato progetto da mettere in atto”.

“Per quanto riguarda gli investimenti strutturali, gli interventi di manutenzione e il ‘decoro’, a mio avviso la maggioranza non ha un progetto e una visione generale, in quanto rincorre le problematiche invece di anticiparle. Non è stata infatti attivata un’attività di ascolto e di confronto con in cittadini, come da impegno del programma elettorale. Infine, con voto contrario della maggioranza, sono state respinte le mozioni da me presentate, che avrebbero dato una risposta strutturale a tre importati problematiche della frazione di Saturnia, con un’implementazione di risorse aggiuntive al bilancio comunale – termina Dionisi -: bando della Regione Toscana per l’assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana, da utilizzare per riqualificare e realizzare un piccolo spogliatoio nella zona adiacente il campetto polivalente a Saturnia; bando della Regione Toscana per assegnazione di contributi per interventi destinati a parcheggi pubblici al fine di completare l’assegnazione dell’area sosta camper a Saturnia; intervento di riqualificazione del giardino adiacente l’edificio scolastico a Saturnia, con un intervento strutturale che riguarda anche la vasca vuota”.

Fiorenzo Dionisi- Gruppo consiliare indipendente “Fiorenzo: Con i Cittadini e per i Cittadini”