Amministrative: Elismo Pesucci nuovo sindaco di Campagnatico

Elismo Pesucci è il nuovo sindaco di Campagnatico.

Pesucci, candidato per la lista “Solidarietà e buon governo”, ha sconfitto il sindaco uscente Luca Grisanti, candidato per la lista “Insieme per Campagnatico”.

Pesucci ha ottenuto 640 voti, pari al 51,04% dei voti espressi, mentre Grisanti ha ottenuto 614 voti (48,96%).

Gli elettori del Comune di Campagnatico sono 1.902, i votanti sono stati 1.308 (68,77%), le schede nulle 33, quelle bianche 21 e quelle contestate 0.

Pesucci era già stato sindaco di Campagnatico dal 1998 a 2007.