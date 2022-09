Ricontati i voti delle elezioni politiche: Marco Simiani entra in Parlamento

“Non dimenticherò facilmente questi giorni. Saranno scolpiti nella mia vita per sempre per le emozioni contrastanti che mi hanno dato. In poche ore la mia amarezza si è trasformata in sorpresa. Poi in gioia. Potrò infatti rappresentare il mio territorio e il collegio per il quale sono stato candidato ed eletto Deputato della Repubblica!“.

A dichiararlo, sul suo profilo Facebook, è Marco Simiani, candidato del Partito democratico alle recenti elezioni politiche.

“Ebbene sì. E’ accaduto davvero e non posso nascondere la mia incredulità, ma anche la soddisfazione immensa che premia il mio percorso a servizio della politica, del mio partito e della Maremma! Ieri sera ho pubblicato un post doloroso che non mi aveva però fatto togliere il sorriso. Ho letto tantissimi messaggi che mi hanno emozionato – continua Simiani -. Oggi vi rispondo così, con il mio grazie più grande e sentito! L’ho detto anche ieri ma oggi per tutti quelli che mi hanno sostenuto è arrivato il momento di fare festa insieme a me!“.