Cresce il turismo ad Orbetello, Ottali: “Presenze aumentate del 2,60%, premiato il nostro lavoro”

A inizio anno e avvicinandoci alla prossima stagione turistica, è tempo di bilanci e l’amministrazione comunale di Orbetello sente di dover intervenire per tracciare la situazione delle presenze turistiche durante la stagione 2019.

I dati statistici rilevati sul territorio sono decisamente confortanti, con un incremento delle presenze che si attesta, per i mesi di giugno, luglio e agosto, in media al 2,60%, soprattutto per le strutture extra-alberghiere, che mostrano un trend positivo tutto l’anno, in considerazione anche delle pessime condizioni metereologiche del mese di maggio, che hanno ovviamente influito negativamente sulla media percentuale annuale.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti sia come amministrazione, per l’impegno e il lavoro svolto durante l’anno, sia ovviamente per i risultati che questo impegno ha portato in termini di immagine turistica del nostro splendido territorio – spiega l’assessore comunale al turismo, Maddalena Ottali -. Nonostante le difficoltà di questo periodo economico, il turismo orbetellano, soprattutto italiano, con le positive ricadute che ha sull’intero tessuto economico, regge. E dimostra un trend positivo che conforta noi e tutti gli operatori del settore sulla strada vincente intrapresa dalla nostra amministrazione“.

“Ci impegneremo con ancora più entusiasmo per far sì che Orbetello e le sue frazioni mantengano questo incremento positivo e perché le strutture ricettive beneficino dei risultati dell’applicazione e del relativo utilizzo dell’imposta di soggiorno – termina l’assessore -. Stiamo inoltre lavorando con impegno affinché possa aumentare anche il mercato turistico straniero attraverso eventi ed azioni di promozione di carattere internazionale“.