Nuovo cinema Tirreno: il programma del weekend

Capalbio (Grosseto). Quattro giorni di proiezioni al Nuovo cinema Tirreno. Nella sala polifunzionale di Borgo Carige sono in programma per il weekend “Parthenope” di Paolo Sorrentino, presentato al Festival di Cannes e da pochi giorni nelle sale italiane, e “The apprentice. Alle origini di Trump” di Ali Abbasi.

“Parthenope”

Il nuovo film di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri e Gary Oldman, mette in scena la vertigine della giovinezza, quel tempo in cui è possibile abbandonarsi all’irresponsabilità, alla spensieratezza, a quella forma particolare di gioia che poi negli anni si sperimenta in modo sempre meno totalizzante. Un film impregnato di desiderio e di bellezza, un’esperienza sensoriale, emotiva, intellettuale e visiva, una sorta di «grande giovinezza» in versione femminile, in cui la trama è come il soffio di sigaretta della protagonista.

“The apprentice”

Il regista iraniano-danese Ali Abbasi dirige un film intenso e potente che racconta l’ascesa dell’ex presidente Usa nel mondo dell’edilizia di Manhattan fra l’inizio degli anni ’70 e la metà del decennio successivo, approfondendo il rapporto con l’influente avvocato e faccendiere politico Roy Cohn e quello con la prima moglie Ivana Zelníčková.

“Parthenope” sarà in sala giovedì 31 ottobre, alle 18.45 e 21.15, e venerdì primo, sabato 2 e domenica 3 novembre, sempre alle 21.15. “The apprentice”, invece, sarà proiettato venerdì 1° novembre alle 18.45 (in versione originale sottotitolata in italiano), sabato 2 alle 16.15, e domenica 3 novembre alle 18.45.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.