Orbetello in lutto: è morto l’ex sindaco Rolando Di Vincenzo

Orbetello (Grosseto). «Con la scomparsa di Rolando Di Vincenzo il territorio perde uno dei suoi amministratori e politici più capaci e stimati»: inizia così il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale di Orbetello dopo l’annuncio della scomparsa dell’ex sindaco data dalla figlia Fabiana sui social.

Rolando Di Vincenzo, 86 anni, era stato sindaco di Orbetello dal 1997 al 2006, quando passò il testimone al fraterno amico Altero Matteoli. Nel 1997 Di Vincenzo aveva ereditato dal predecessore, il diessino Adalberto Minucci, la difficile questione della laguna, di cui presto divenne anche commissario: «Un amministratore ligio al dovere e scrupoloso – proseguono dal Comune –, che aveva saputo sfruttare le risorse a disposizione per cercare di riportare in equilibrio l’ecosistema lagunare, una sfida difficile alla quale non rinunciò mai».

Da tempo l’ex sindaco si era ritirato a vita privata «Ma sarà sempre ricordato – aggiungono gli amministratori lagunari – come un politico stimato e tenuto in grande considerazione da alleati e avversari, di cui sapeva riconoscere senza preconcetti meriti e ragioni. E’ stato inoltre un capace assessore all’urbanistica che ha progettato, insieme a molti degli attuali amministratori, il nuovo volto di Orbetello».

«Ci stringiamo intorno alla famiglia – concludono dall’amministrazione – e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Gabriella e alla figlia Fabiana. Condoglianze dall’amministrazione e dalla cittadinanza»