Opere pubbliche, il Comune al lavoro in paese e nella frazione: gli interventi previsti

Orbetello (Grosseto). Lavori pubblici, proseguono gli interventi sul territorio di Orbetello: pronte le fondamenta per la struttura di ricovero dei mezzi della Misericordia di Albinia, intervento di manutenzione per i giardini di Neghelli (nella foto) e affidati i lavori per l’intervento previsto al campo sportivo “Ottorino Vezzosi” di Orbetello.

Oltre all’eliminazione dei dossi più pericolosi della strada dei campeggi che, nella primavera del 2025, sarà poi oggetto di un intervento di rifacimento più strutturale, proseguono su tutto il territorio del Comune di Orbetello gli interventi di realizzazione di nuove opere, di manutenzione ordinaria e straordinaria.

«Per il campo sportivo “Ottorino Vezzosi” di Orbetello – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi -, sono stati aggiudicati definitivamente dall’Ufficio gare i lavori alla ditta Ctm di Santa Fiora. L’impresa è già in contatto con il direttore dei lavori e, nel frattempo, stiamo perfezionando la sottoscrizione del contratto. Lunedì mattina, primo luglio, è previsto il sopralluogo al campo sportivo per l’organizzazione dei lavori tra impresa e il direttore dei lavori».

«Ad Albinia – conclude Berardi – sono state realizzate le fondamenta per il posizionamento della tettoia progettata per il ricovero dei mezzi di soccorso della Misericordia ed è stata eseguita l’asfaltatura completa del piazzale. Rimaniamo in attesa della struttura. Nei giardini davanti alla chiesa di Neghelli sono state eliminate le radici sporgenti ed è stato riportato nuovo breccino, un’opera di manutenzione che garantisce il decoro e una migliore fruibilità dell’area, frequentata soprattutto dai più piccoli e dagli anziani».