Coronavirus, i Vignaioli del Morellino di Scansano lanciano una raccolta fondi a favore dell’Ospedale Misericordia

In questo momento così difficile, la cantina Vignaioli del Morellino di Scansano ha pensato di dare un contributo concreto alla comunità maremmana, aiutando l’Ospedale Misericordia di Grosseto attraverso una raccolta fondi partita in queste ore sulla piattaforma Gofundme.

“Come Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano – ha dichiarato il Presidente Benedetto Grechi –, siamo coscienti del ruolo importante che la cantina ha per tutto il territorio della Maremma. Per questo non possiamo rimanere sordi davanti all’appello che arriva dalle strutture ospedaliere e abbiamo pensato di dare un aiuto concreto all’Ospedale Misericordia di Grosseto lanciando questa raccolta fondi.”

Per iniziare, la cantina ha pensato di devolvere 10.000 euro che serviranno a completare l’acquisto di un ecografo di alta fascia per la UO di Radiologia dell’Ospedale Misericordia.

“Chiediamo a tutti quelli che ci seguono in Maremma di dare un contributo compatibilmente con le loro possibilità – ha continuato Benedetto Grechi -, al fine di proseguire questa raccolta e acquistare anche quei presidi che sono così importanti per la protezione dei medici e degli operatori sanitari che si trovano a contatto con chi ha contratto il Coronavirus e sono a rischio infezione mentre cercano di curare i malati.”

L’iniziativa ha visto il plauso del personale medico, come confermato dal Capo Dipartimento della Diagnostica per immagini e Medicina di Laboratorio della ASL Toscana Sud est, Dottor Morando Grechi: “Come uomo e medico nato, cresciuto e vissuto nella nostra meravigliosa Maremma, plaudo a questa iniziativa benefica della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano. Come tutti sappiamo la pandemia in atto, ormai estesa in tutto il mondo, ha portato a un difficile approvvigionamento dei dispositivi di protezione per il personale sanitario che opera nei nostri ospedali pur con tutti gli sforzi della Direzione. Proteggere gli operatori vuol dire proteggere tutti e quindi sono fiero e orgoglioso di questa iniziativa e invito tutti coloro che possono a partecipare.”

Per partecipare occorre seguire le indicazioni fornite alla pagina della campagna di raccolti fondi sulla piattaforma Gofundme: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-l039ospedale-misericordia-di-grosseto