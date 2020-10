Coronavirus: dieci nuovi casi positivi in provincia di Grosseto

10 casi positivi al coronavirus sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, giovedì 15 ottobre, alle 14 di oggi, venerdì 16 ottobre.

Ecco il dettaglio:

Comune di sorveglianza Follonica:

bambina 2 anni isolamento domiciliare sintomatica;

donna 50 anni isolamento domiciliare sintomatica.

Comune di sorveglianza Gavorrano:

donna 27 anni isolamento domiciliare sintomatico.

Comune di sorveglianza Grosseto

uomo 29 anni isolamento domiciliare contatto di caso;

donna 42 anni ricoverata in ospedale.

Comune di sorveglianza Massa Marittima:

bambina 2 anni isolamento domiciliare sintomatica;

donna 30 anni isolamento domiciliare sintomatica;

uomo 33 anni isolamento domiciliare sintomatico.

Comune di sorveglianza Scarlino:

donna 68 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatica.

Comune di sorveglianza Castel Del Piano:

donna di 44 anni in isolamento domiciliare, sintomatica.

In provincia di Grosseto vi sono inoltre 3 persone in attesa di conferma ovvero risultate debolmente positive e che sono in attesa del secondo tampone.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 127 contatti per i casi di Arezzo, 11 contatti per i casi di Grosseto, 77 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 4.565 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.568 a domicilio e 20 presso l’albergo sanitario.

Ci sono 10 ricoverati presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 41 presso le Malattie infettive, e 5 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.583 tamponi.