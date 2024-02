Sanità, il sindaco: “Pediatria lascia il servizio, ma l’Asl non informa l’amministrazione”

Scarlino (Grosseto). L’amministrazione comunale di Scarlino ha ricevuto alcune segnalazioni da parte dei cittadini in merito alla pediatra di base che, a quanto pare, lascia il suo posto dal primo marzo.

«Anche questa volta, come già accaduto al momento del pensionamento di uno dei medici di base di Scarlino – racconta il sindaco Francesca Travison –, l’azienda sanitaria non ha comunicato al Comune la decisione della pediatra di base di lasciare il suo posto per trasferirsi altrove. A quanto ci viene raccontato, ad oggi non ci sono sostituti per coprire quel ruolo nel nostro territorio: ciò significa che per adesso le famiglie scarlinesi non sapranno a chi rivolgersi in caso di necessità. Se ciò corrispondesse al vero sarebbe veramente grave: assistiamo al continuo ridimensionamento dei servizi sanitari territoriali, la nostra area è in perenne stato d’emergenza, una situazione che veramente non riusciamo a comprendere.

La sanità toscana fino a pochi anni fa era all’apice in Italia per qualità e offerta dei servizi e oggi, ogni giorno, leggiamo notizie che ci fanno preoccupare e che purtroppo ricadono sui nostri concittadini, costretti spesso a rivolgersi a strutture private per avere risposte sulla loro salute. E non si ha nemmeno la sensibilità di avvertire chi amministra i territori di ciò che accade, lasciando che siano i cittadini a darci le notizie, per altro allarmanti. Adesso basta, chiediamo maggiore rispetto e soprattutto servizi adeguati alle richieste e alle necessità dei nostri concittadini».