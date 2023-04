Ospedale Sant’Andrea: individuata la soluzione per la sala d’aspetto del Pronto Soccorso

Massa Marittima (Grosseto). Una struttura climatizzata e riscaldata, posizionata davanti ai locali del Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, in grado di accogliere i familiari e gli accompagnatori dei pazienti. E’ questa la soluzione individuata dalla Azienda Usl Toscana sud est per ampliare i locali della sala d’aspetto del Pronto Soccorso.

“Si tratta di un modulo prefabbricato – spiega il dottor Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero Amiata grossetana, Colline Metallifere, Grossetana – che rappresenta al momento la soluzione più idonea, anche se provvisoria, in attesa dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso, in grado di garantire un buon standard di ospitalità. Per quanto riguarda i tempi di consegna, la procedura di acquisto è stata già attivata da qualche settimana e contiamo di completare l’iter e installare la nuova struttura entro il mese di maggio. Si ricorda che è a disposizione anche l’ampia sala di attesa dell’ingresso principale dell’ospedale”.