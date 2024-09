Rigenerazione urbana, Spadi: «Da Regione quasi 2 milioni per valorizzare piccoli comuni”

Grosseto. «Scorre la graduatoria del bando sulla rigenerazione urbana della Regione Toscana e in provincia di Grosseto arrivano nuovi finanziamenti per i Comuni con meno di 20mila abitanti. Si tratta, complessivamente, di quasi 2 milioni di euro per Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Gavorrano». Lo annuncia la consigliera regionale del Pd Donatella Spadi.

La Giunta regionale, infatti, ha appena approvato la delibera, proposta dall’assessore alle infrastrutture e governo del territorio Stefano Baccelli, con cui si definiscono gli interventi di rigenerazione urbana e i Comuni beneficiari e che dà attuazione alla delibera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) dell’aprile 2024. Adesso, grazie alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione sociale, altri 21 Comuni toscani potranno concretizzare i progetti presentati. Tra questi, i 4 comuni maremmani sopra citati.

«La Regione Toscana – prosegue Spadi – è da sempre attenta allo sviluppo dei suoi territori e, in particolar modo, dei piccoli comuni e quelli delle aree interne, spesso più fragili e con maggiori necessità. Con questi finanziamenti si riqualificano le aree dismesse o degradate di quei paesi che rappresentano la bellezza della nostra regione, valorizzandoli e dando un concreto contributo alla lotta contro lo spopolamento».

I progetti in Maremma

Ecco i progetti finanziati in provincia di Grosseto: