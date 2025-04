“Nidi Gratis”: il Comune aderisce alla misura della Regione Toscana

Grosseto. Il Comune di Grosseto aderisce all’avviso pubblico regionale “Misura Nidi Gratis“, volto a migliorare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, che prevede un finanziamento regionale per l’anno educativo 2025-2026 di un importo totale di 650mila euro.

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di offrire ai bambini e alle famiglie del territorio la possibilità di accedere ai servizi per la prima infanzia senza dover sostenere oneri economici eccessivi. I destinatari infatti, sono i nuclei familiari residenti in un Comune della Toscana in possesso di un Isee in corso di validità fino a 35mila euro.

Si tratta di un intervento che punta a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, promuovere le pari opportunità per tutti i bambini e favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.

“Quest’iniziativa – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione e alle pari opportunità Angela Amante – si inserisce perfettamente nelle nostre politiche di sostegno all’istruzione e alla formazione. Siamo convinti che l’educazione e la cura nei primi anni di vita siano fondamentali per lo sviluppo e la crescita dei nostri bambini, per questo ci teniamo a impegnarci affinché il progetto ‘Misura nidi gratis’ possa attuarsi nel nostro territorio”.