Torna il Camper della salute: operatori qualificati e infermieri offrono prestazioni gratuite ai cittadini

Grosseto. Il Camper della salute di Coeso Società della Salute torna sulle strade dell’area socio sanitaria Amiata grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, e si ferma dove i cittadini possono avere bisogno: grazie al progetto portato avanti dal circolo Arci “La brizza” di Arcidosso, in collaborazione con Coeso e con la cooperativa di comunità “Il Borgo”, la Bottega della Salute mobile ha già fatto tappa a Roccalbegna, Semproniano, Castel del Piano, Arcidosso e Roccastrada e sarà presente in questi ed altri luoghi più periferici del territorio, con un calendario fitto di incontri.

I servizi offerti

Sul Camper della salute, che sarà collocato in piazze e punti del territorio facilmente individuabili e, dove possibile, vicino agli studi dei medici di medicina generale e alle sedi di distretto, i cittadini potranno trovare operatori qualificati e infermieri per farsi sostenere nel disbrigo di alcune pratiche burocratiche legate ai servizi sanitari o per ricevere cure e prestazioni infermieristiche. Tutto questo in modo gratuito.

Nel dettaglio, chi ha bisogno potrà accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico, stampare referti, prenotare visite ed esami, attivare la propria tessera sanitaria e compiere, quindi, tutte quelle pratiche burocratiche che permettono di usufruire delle prestazioni del servizio sanitario. Inoltre, sarà presente a bordo del Camper della salute personale infermieristico che potrà somministrare le terapie prescritte dal medico curante, applicare bendaggi ed effettuare medicazioni semplici e complesse, misurare parametri vitali, eseguire vaccinazioni, iniezioni sottocutanee e intramuscolare, fare prelievi ematici, e altre prestazioni infermieristiche.

Le prossime tappe del Camper della salute, rese possibile anche grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali coinvolte, sono in programma, con orario dalle 9 alle 13, il 10 aprile a Castel del Piano, il 15 aprile a Prata (Massa Marittima), il 22 aprile a Roccastrada, il 24 aprile a Semproniano.

Altre tappe saranno fissate anche nel mese di maggio, per informazioni: e-mail circolinolabrizza@gmail.com – cell. 338.7720693.