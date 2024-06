Amministrative: Francesco Limatola si conferma sindaco di Roccastrada

Roccastrada (Grosseto). Francesco Limatola si conferma sindaco di Roccastrada per il terzo mandato consecutivo.

Limatola, candidato della lista Limatola Sindaco, ha ottenuto 2.173 voti, pari al 52,34% delle preferenze, ed ha sconfitto Alessio Caporali, candidato per la lista Centrodestra per Roccastrada, che ha ottenuto 1.630 voti, pari al 39.26% delle preferenze, e Mario Gambassi, candidato per la lista Roccastrada progressista, che ha ottenuto 349 voti, pari all’8,41% delle preferenze.

I votanti sono stati 4.344 (61,52%), le schede nulle 108, le schede bianche 83, le schede contestate 1.