Verso le amministrative: Monica Faenzi chiude la campagna elettorale in piazza con musica e cibo

Scarlino (Grosseto). La campagna elettorale, come da tradizione, si chiude con il classico comizio in piazza per la lista civica Scarlino Futura, con il candidato sindaco Monica Faenzi: cittadini e sostenitori potranno partecipare alla festa che si terrà giovedì 6 giugno a partire dalle 19 in piazza Antonio Gramsci, allo Scalo, e vedrà la partecipazione di tanti ospiti.

“Cibo, con il Chiosco di Mery, le interpretazioni di Renato Zero di Ros Mancuso con ZeroFollia, e per finire tanta allegria, elemento che ha contraddistinto, assieme alla serietà del programma e alla concretezza dei progetti, questo confronto con i residenti del paese, delle frazioni e di tutto il territorio – si legge in una nota della lista -. Nel corso della serata prenderanno la parola il candidato sindaco Monica Faenzi e i candidati consiglieri della lista Scarlino Futura”.