Amministrative: Stefania Ulivieri nuovo sindaco di Gavorrano

Gavorrano (Grosseto). Stefania Ulivieri è il nuovo sindaco di Gavorrano.

Ulivieri, candidata per la lista di centrosinistra “Gavorrano progressisti uniti”, ha ottenuto 1.934 voti (pari al 54,28% delle preferenze) e ha sconfitto Andrea Maule, candidato per la lista di centrodestra “Noi, per Gavorrano!”, che ha ottenuto 1.629 voti (pari al 45,72% delle preferenze).

I votanti sono stati 3.676 (pari al 54,49% degli aventi diritto), su un totale di 6.746 elettori, le schede nulle sono state 87, le schede bianche 26, quelle contestate 0