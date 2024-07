Festival “Left Wing”: il Comune partecipa al tavolo sulle politiche giovanili

Massa Marittima (Grosseto). Il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi, e l’assessore alle politiche giovanili, Sara Montemaggi, sono intervenute a Roma all’interno del festival “Left Wing“, al tavolo per le politiche giovanili, condotto da Paolo Lattanzio.

“Left Wing” è una fabbrica di idee che mira a mettere insieme competenze e sperimentare forme nuove di partecipazione per cittadini ed esponenti della vita politica e sociale del Paese. Al tavolo per le politiche giovanili, insieme alle amministratrici del Comune di Massa Marittima, sono intervenuti amministratori pubblici della Capitale e di altre città ed esponenti di cooperative e organizzazioni del terzo settore, tra i quali Action Aid, Save the Children, Libera, Il treno della memoria.

“La sfida più grande è dare fiducia ai ragazzi attraverso l’ascolto e l’accoglienza delle loro istanze, mettendosi a fianco e non proponendosi come guida – sottolinea Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima –. I giovani sono una risorsa preziosa, ma non ci dobbiamo aspettare che abbiano le nostre stesse visioni e che ricalchino i nostri percorsi e le nostre idee.”

“L’incontro di Roma – prosegue il sindaco – è stato ricco di stimoli preziosi sul corretto approccio per coinvolgere i giovani nelle scelte amministrative, per dotarsi di strumenti che ci aiutino ad incrementare il loro interesse alla partecipazione e per avvicinarli a quella vita politica che non si realizza nei palazzi, ma si vive nel quotidiano, nelle scuole, nelle università, nelle comunità locali.”.

“Abbiamo intenzione di avviare alcuni progetti di partecipazione, anzi abbiamo già iniziato – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Massa Marittima, Sara Montemaggi –: pochi giorni fa abbiamo convocato in Comune alcuni ragazzi e ragazze con i quali ci eravamo già confrontati in campagna elettorale, con il desiderio di portare avanti dei progetti che nascono proprio dalle loro idee”.