“Il meglio di Puccini”: “Notturno della Musica” all’orto botanico

Porto Ercole (Grosseto). Sabato 27 luglio, a partire dalle 21.30, l’orto botanico Corsini ospiterà una serata di grande musica in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini.

L’evento, prodotto dalla Iuc (Istituzione universitaria dei concerti), vedrà la partecipazione del pianista Marco Scolastra e del soprano Cinzia Forte, che interpreteranno alcune delle più celebri arie del grande compositore italiano che era solito frequentare il giardino storico di Porto Ercole, perché amico della famiglia Corsini.

“Siamo molto felici di ospitare questa straordinaria serata della Iuc, un grande ritorno in giardino, dedicato a Puccini – dichiara Alessandro Corsini, presidente di Orto Botanico Corsini e Obc Sculpture -. Sappiamo che scrisse qui una parte della sua Turandot, essendo un caro amico dei miei nonni. Era qui l’unico pianoforte della zona e mio nonno, Emanuele Corsini, lo salvò da un naufragio nei pressi di Ansedonia. Nacque così una grande amicizia e, nei ricordi di mio padre, Puccini era solito sedersi su una panchina (nella foto, ndr) che ora è nominata a lui nell’orto botanico. La prima lancia di mio padre fu chiamata proprio Turandot, in virtù di questa bella storia di famiglia”.

Il programma

La serata inizierà alle 21.30 con un aperitivo di benvenuto, un momento perfetto per godere dell’atmosfera unica dell’orto botanico. Alle 22.00, prenderà il via il Notturno della Musica, un viaggio emozionante attraverso le arie più celebri di Giacomo Puccini, eseguite dal talentuoso pianista Marco Scolastra e dalla straordinaria soprano Cinzia Forte.

Programma della serata:

Sole e amore (versi di Giacomo Puccini);

Terra e mare (versi di Enrico Panzacchi);

Inno a Diana (versi di Carlo Abeniacar);

Piccolo valzer (pianoforte solo);

“Sì, mi chiamano Mimì” da La Bohème;

Intermezzo da Manon Lescaut (pianoforte solo);

“In quelle trine morbide” da Manon Lescaut;

“Senza mamma, bimbo, tu sei morto” da Suor Angelica;

Scossa elettrica. Marcetta brillante (pianoforte solo);

“Vissi d’arte” da Tosca;

Piccolo tango (pianoforte solo);

“Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly;

Calmo e molto lento (pianoforte solo);

“Tu che di gel sei cinta” da Turandot.

Cinzia Forte è un soprano lirico di coloratura, nata a Napoli e romana di adozione. Dopo aver iniziato gli studi musicali sotto la guida del padre, si è diplomata in Pianoforte e Canto Llrico al Conservatorio. Ha vinto numerosi concorsi internazionali e ha debuttato al Teatro lirico sperimentale di Spoleto. È stata invitata nei più prestigiosi teatri e istituzioni concertistiche internazionali, tra cui la Scala di Milano e il Covent Garden di Londra. Attualmente è docente di Canto al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma.

Marco Scolastra ha completato gli studi musicali al Conservatorio di Perugia, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Ha suonato per importanti istituzioni musicali, come l’Accademia filarmonica romana e il Teatro di San Carlo di Napoli. Ha collaborato con numerosi artisti e attori, registrato per diverse etichette e recentemente ha debuttato alla Carnegie Hall di New York.

Prenotazioni e informazioni:

Per partecipare agli eventi “I Notturni”, è gradita la prenotazione scrivendo a info@ortobotanicocorsini.org o telefonando al +39.331.4172072.

L’evento è realizzato con il contributo del Comune di Monte Argentario e si inserisce nel programma delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini, un’occasione speciale per rendere omaggio a uno dei più grandi compositori della storia della musica