“Eccellenze italiane”: la mostra su Italo Calvino arriva in paese

Castiglione della Pescaia. L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia prosegue l’attività di promozione e valorizzazione del territorio ed ha scelto di essere presente per la prima volta, con il sindaco Elena Nappi, che segue le politiche culturali del Comune, alla 60^ edizione della Bologna Chlindren’s Book Fair, evento internazionale di riferimento per chi lavora nel campo dell’editoria che si è tenuto nel quartiere fieristico della città felsinea dal 6 al 9 marzo.

«Fra gli appuntamenti di questo importante manifestazione – rivela il primo cittadino castiglionese –, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino è stata presentata la mostra “Eccellenze italiane – Figure per Italo Calvino”, un omaggio allo scrittore attraverso le opere di 60 illustratori, che si sono ispirati ai suoi libri e che presto sarà ospitata a Castiglione della Pescaia. Una giuria internazionale di esperti per Bologna Children’s Book Fair ha selezionato, fra migliaia di partecipanti al contest dedicato a Calvino, 30 illustratori emergenti che, insieme a 30 artisti affermati, approderanno con le loro opere nel nostro paese, permettendoci così di dare vita a un evento davvero prestigioso che si affiancherà a quelli già in calendario e che sarà inaugurato sabato 29 aprile. L’esposizione potrà essere visitata sicuramente fino al 30 giugno, ma abbiamo già richiesto di poterla ammirare almeno per tutta l’estate».

«Oltre 1400 gli espositori hanno preso parte alla Bologna Chlindren’s Book Fair, che ha racchiuso ben 325 avvenimenti con i più grandi nomi dell’illustrazione mondiale e durante la tavola rotonda dal titolo “Figure per Italo Calvino. Le illustrazioni di ieri, oggi e domani per le edizioni per ragazzi” è emerso pubblicamente fra i vari addetti ai lavori presenti il riconoscimento del lodevole lavoro svolto dall’amministrazione comunale in occasione di questa ricorrenza. Portiamo sul nostro territorio – conclude Elena Nappi – un’altra opportunità, diversa da quelle tradizionali, per far conoscere Italo Calvino, di sicuro quello che è stato il massimo scrittore italiano del Novecento. Sono convinta che, attraverso questa mostra, andremo ad arricchire l’aspetto culturale-turistico castiglionese del 2023 che ci vedrà protagonisti con molti appuntamenti nei prossimi mesi».