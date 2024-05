Verso le amministrative, Salvadori: “Non mi ricandido, sostengo Maria Rosa De Masi”

Castel del Piano (Grosseto). Luca Jacopo Salvadori, consigliere comunale e capogruppo dell’attuale maggioranza di Castel del Piano, annuncia: “Ho deciso di non ripresentarmi a queste elezioni, anche se resta immutata la voglia di essere partecipe nelle questioni comunali. Il ruolo che ho ricoperto in questi anni mi ha portato ad allontanarmi da alcune attività, come la vita di contrada e altri progetti che ho deciso di riprendere attivamente”.

Salvadori prosegue con le sue motivazioni: “Sono stati 5 anni intensi, importanti, che hanno visto il mondo cambiare. Prima una pandemia globale, poi il ritorno di conflitti bellici alle porte dell’Europa, infine l’introduzione di nuove tecnologie, come ad esempio l’Intelligenza Artificiale, che stanno rivoluzionando il nostro modo di pensare. Anche nei nostri piccoli comuni si sono visti i riflessi negativi di alcuni di questi accadimenti, ciononostante il nostro sindaco, con la sua Giunta e con i consiglieri sempre in primo piano, ha affrontato con impegno ogni momento critico. Ringrazio quindi Michele Bartalini per l’opportunità che mi ha dato e gli auguro di poter continuare il suo lavoro perché ancora non è concluso e c’è ancora tanto da fare.

Per quanto mi riguarda mi dico soddisfatto del lavoro svolto con il consigliere Pulcini, che ringrazio, per rafforzare il Palio e superare la logica del ‘si è sempre fatto così’. Con Carlo ci siamo sempre impegnati per onorare questo compito, non tirandosi mai indietro, neppure quando era necessario sostituire gli operai comunali, non sempre disponibili a causa della cronica carenza di personale.

Altri ringraziamenti al vicesindaco Luciano Giglioni, dal quale tutti abbiamo avuto modo di imparare la serietà, la capacità amministrativa e la grande dedizione. Dispiace che negli ultimi tempi sia stato oggetto di immeritate critiche, ma non stupisce che, quelli che sanno fare bene il proprio lavoro, risultino spesso oggetto di invidie.

Infine, guardando al futuro, darò tutto il mio sostegno a Maria Rosa De Masi, che ha dimostrato di essere una valida amministratrice, non solo a parole, ma prendendosi sempre personalmente cura di ogni aspetto del proprio lavoro. Sono certo che lei potrà essere una delle figure cardine della prossima amministrazione, contribuendo con nuove strategie e tanto impegno alla crescita della nostra città.”