Coronavirus: 5 nuovi casi in Maremma, quattro guariti e due persone decedute

5 nuovi casi positivi al Coronavirus sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, mercoledì 22 aprile, alle 14 di oggi, giovedì 23 aprile.

I cinque nuovi casi positivi si riferiscono ad una persona di 37 anni, residente nel comune di Civitella Paganico, a tre persone di 35, 62, e 64 anni, residenti nel comune di Grosseto, e una persona di 28 anni, residente nel comune di Manciano.

Fortunatamente, si segnala la guarigione di 4 persone: tre residenti nel comune di Grosseto, una nel comune di Castiglione della Pescaia.

Purtroppo, si registra anche la morte di due persone nel comune di Grosseto: si tratta di una donna di 91 anni e di un uomo di 78 anni. Il totale delle vittime contagiate dal Coronavirus in provincia di Grosseto sale quindi a 16.

Il totale delle persone positive in Maremma sale a 366 unità: 16 persone sono decedute, 67 sono guarite, 283 sono attualmente positive. Di queste, 250 si trovano in isolamento domiciliare, 31 sono ricoverate in ospedale, 2 sono ospiti di Rsa o di un’altra struttura socio-sanitaria.

Nelle ultime 24 ore a Grosseto sono stati processati 153 tamponi.