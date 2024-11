Digitalizzazione, controllo sulle perdite e rete idrica smart: AdF investe oltre 3,7 milioni

Manciano (Grosseto). Ammontano a oltre 3,7 milioni di euro gli investimenti strategici targati Pnrr pianificati da AdF per il futuro di Manciano, Pitigliano e Sorano e dei rispettivi territori, interventi che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

Sono quelli che interessano la rete idrica nei tre comuni, progettati da AdF in accordo con le amministrazioni comunali e suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio di pressioni di rete, rilievi di reti e modelli, ricerca e riparazione di perdite, noise logger e strumenti di ricerca di perdite, bonifiche e sostituzione di contatori. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per la comunità. Un masterplan Pnrr che si inserisce nell’impegno complessivo portato avanti in questi anni per i territori dei tre Comuni, che hanno visto complessivamente nel triennio 2022–2024 investimenti di AdF per 3 milioni di euro e vedranno nuovi interventi già in programma per il prossimo.

“Come Comune non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per le opere messe in atto e programmate da AdF grazie ai fondi del Pnrr – dichiara il sindaco di Manciano, Mirco Morini –. L’acqua è un bene prezioso quindi ben vengano interventi per ammodernare gli impianti e per evitare perdite. Le opere andranno a migliorare anche il servizio agli utenti, altro aspetto importantissimo per la nostra amministrazione. Collaboreremo con AdF in ogni fase del progetto”.

“Voglio ringraziare AdF per questo importante investimento – dichiara il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili –, che porterà a un netto miglioramento del servizio per i nostri cittadini e nello stesso momento tutelerà l’ambiente, riducendo al massimo le perdite di un bene così prezioso come l’acqua”.

“Ringraziamo AdF per l’importante investimento che, grazie ai fondi ottenuti attraverso il Pnrr, verrà destinato al nostro territorio – dichiara il sindaco di Sorano, Ugo Lotti –. Gli interventi in programma rappresentano un passo significativo per l’ammodernamento della nostra rete e porteranno un controllo maggiore su eventuali guasti. Come amministrazione comunale, esprimiamo soddisfazione per questa iniziativa e confermiamo la nostra disponibilità a collaborare in ogni fase del progetto”.

“Con questo masterplan di interventi targati Pnrr prosegue l’impegno di AdF a favore della comunità servita: investire sulla rete idrica significa investire sul futuro – illustra il presidente di AdF Roberto Renai –. Ringrazio i sindaci Morini, Gentili e Lotti per la proficua sinergia, come tutti i cittadini per la collaborazione durante lo svolgimento dei lavori, nella consapevolezza che si tratta di interventi strategici per il territorio”.

“AdF ha colto le opportunità del Pnrr per offrire al territorio ulteriori prospettive strategiche puntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione – dichiara l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari -. Una sfida industriale importante e un volano per lo sviluppo del territorio, con infrastrutture all’avanguardia e nuove tecnologie, a vantaggio della comunità servita e dell’ambiente”.

Gli interventi

Tanti gli interventi presenti nel masterplan, in base alle necessità specifiche di ogni territorio. Circa 500mila euro per le numerose bonifiche di rete, mentre tra telecontrollo e distrettualizzazione nel triennio 2024 – 2026 sono previsti investimenti per circa 1,3 milioni di euro, con 660,93 chilometri di rete distrettualizzati a fine progetto. In tutti e tre i comuni è prevista nel 2025 l’installazione di sensori di pressione per il monitoraggio diffuso della rete; a Pitigliano verranno inoltre sostituiti i riduttori di pressione esistenti, mentre per Sorano è previsto uno studio idraulico per definire un nodo di regolazione della pressione nel centro storico. Vi sono poi anche i noise logger: dispositivi che si posizionano sui tubi e registrano il rumore notturno delle eventuali perdite che, grazie ad una piattaforma intelligente, vengono prelocalizzate.

Per consentire la realizzazione dei diversi interventi potrebbero essere necessarie modifiche alla viabilità o chiusure di flusso, che saranno definite a seconda dell’andamento dei cantieri. Trattandosi di interventi strategici per il futuro del territorio, è fondamentale il gioco di squadra tra tutti i soggetti coinvolti. AdF e le amministrazioni comunali di Manciano, Pitigliano e Sorano ringraziano fin da ora tutti i cittadini per la preziosa collaborazione durante l’apertura dei cantieri e l’esecuzione dei lavori, grazie ai quali il territorio potrà contare su infrastrutture all’avanguardia per tutta la comunità.

Per rimanere aggiornati su lavori in corso e manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi basta cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.