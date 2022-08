Chiusura radiologia, la Asl: “Situazione temporanea per carenza di personale, previste assunzioni”

In merito alla chiusura dall’11 al 30 agosto dell’ambulatorio di radiologia di Follonica l’Asl Toscana sud est precisa che “si tratta di una situazione temporanea collegata alla carenza di personale medico e tecnico che si fa sentire soprattutto in questi mesi estivi”.

“D’altra parte l’Asl Toscana sud est ha già attivato tutte le procedure possibili per nuove assunzioni – continua la nota della Asl –. In questi giorni sono state inviate ai candidati in graduatoria le convocazioni per chiedere la loro disponibilità ad entrare al lavorare nella Sud Est. L’Azienda si scusa con i cittadini per il disagio”.