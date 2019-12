“Arte, musica e solidarietà”: continuano gli eventi della Pro Loco per il Progetto Pediatria

La Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare ha organizzato uno spettacolo, in programma sabato 7 dicembre, alle 18, al Piccolo auditorium San Rocco di Marina di Grosseto per raccogliere fondi per il Progetto Pediatria 2019.

L’evento vedrà la partecipazione di quattro artisti grossetani che, a sostegno del progetto, interpreteranno brani musicali e teatrali.

Il calendario “Orfeo 2020″ a sostegno del Progetto Pediatria sarà acquistabile in occasione di tutti gli eventi.

L’iniziativa di sabato, intitolata “Arte, musica e solidarietà”, vedrà protagonisti Elga Ermini e Tiberio Crea in “Voce e chitarra per la Pediatria”; Claudia Biancotti in “L’uomo che salvò la torre di Pisa”, tratto dal libro “Teatri di Guerra” di Federico Guerri; Alex Camaiti, voce e chitarra dei “Nuova Era”, in “Kama Live”; Giacomo Moscato in “Viviana e Merlino”, la storia d’amore che vinse anche la magia, tratta dallo spettacolo “Re Artù”.

L’evento sarà ad ingresso libero. Durante l’iniziativa sarà possibile contribuire al Progetto Pediatria 2019 con offerte libere o con l’acquisto del calendario “Orfeo 2020”.