Emergenza Coronavirus, il Comune annulla le sagre: “Daremo contributo ad organizzatori”

“Stamani abbiamo tenuto la riunione con gli organizzatori delle sagre estive“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Durante questa estate, per un motivo esclusivamente legato alla sicurezza e alla prudenza, non si terranno sagre nel nostro territorio. Chiaramente verremo incontro alle associazioni sportive che organizzano le sagre, concedendo un contributo economico straordinario a sostegno delle spese vive che devono comunque sopportare – spiega Casamenti -. Desidero ringraziare tutti gli organizzatori delle sagre che hanno ben compreso la complessità del momento legata all’emergenza Coronavirus che ancora non è superata. Passiamo infatti da 85 giorni di sagre in due mesi (luglio-agosto) a zero giorni. Chiaramente il nostro sostegno alle associazioni sportive sarà importante, concreto ed incisivo“.