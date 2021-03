Insabbiamento porto, Ulmi: “Le opere realizzate non funzionano o sono insufficienti”

“Se ancora oggi, dopo le opere degli ultimi anni, si continua a parlare di insabbiamento del porto di Castiglione della Pescaia, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto, oppure che le opere realizzate non sono state efficaci. Per questo ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale per capire quali indirizzi intenda prendere per un’infrastruttura fondamentale per l’economia castiglionese“.

Il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi interviene su un tema che sta caratterizzando il dibattito a Castiglione della Pescaia.

“Il Comune di Castiglione della Pescaia – afferma Ulmi – ha sbandierato, e continua a farlo, tutto quanto realizzato per il porto. Ad oggi, però, il problema è rimasto e prendo atto che qualcosa non ha funzionato o che, comunque, quanto fatto non basta. Non è questione di battaglia politica in vista delle elezioni del prossimo autunno, come qualcuno con troppa superficialità vorrebbe far credere, ma si tratta di recepire le criticità sollevate da chi, del porto di Castiglione, ne fa una questione di vita lavorativa, come i pescatori, o gli atti pubblici, come l’ordinanza 3/2021 emessa lo scorso 15 febbraio a seguito dei rilievi barometrici che avvisava i conduttori delle unità in transito di prestare la massima attenzione. Per questo ho deciso di interrogare la giunta regionale per capire come intenda intervenire su un problema che è reale e non lo è certo da oggi, come mi segnala in maniera pressante ed accorata il referente della Lega di Castiglione Pasquale Virciglio“.

Ulmi, nella sua interrogazione chiede “se la Regione ha sostenuto e finanziato interventi strutturali sul porto di Castigliane della Pescaia finalizzati al superamento del problema dell’insabbiamento e cosa intenda fare per superare lo storico problema dell’insabbiamento del porto, che rischia sia di compromettere l’economia di questa importante località turistica, sia di rappresentare un serio pericolo per le imbarcazioni in transito“.

Una risposta che sarà importante per dare certezze ad un intero comparto. “Come consigliere regionale – afferma Andrea Ulmi – intendo portare a Firenze tematiche concrete. A Castiglione, nei mesi scorsi, è stato effettuato un importante intervento con la realizzazione di una barriera soffolta a prolungamento del braccio destro del molo. Questo, a fronte di un importante investimento, avrebbe dovuto ridurre i costi di dragaggio. La sensazione, però, è che non basti. Da qui la necessità di intervenire per risolvere, una volta per tutte, la situazione”.