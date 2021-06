Tari, Casamenti: “Le tariffe saranno diminuite, Chiavetta confuso”

“Chiavetta è ormai molto confuso. Anche sulla Tari non ha la più pallida idea di cosa si parli“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Infatti non ci sarà nessun aumento Tari ai cittadini nonostante i costi fissati con il nuovo metodo Arera siano in aumento – spiega Casamenti -. In realtà la nostra amministrazione comunale diminuirà le tariffe Tari entro il mese di Luglio. Una nuova figuraccia del candidato Chiavetta, che ci ricordiamo per aver aumentato in modo spropositato, quando era assessore, tutti i tributi possibili ai cittadini. I due punti della Tari, infatti, alla luce della proroga dal 30 giugno al 31 luglio da parte del Governo, sono stati ritirati e saranno riportati con il nuovo termine concesso a tutti i Comuni d’Italia. In questo modo il Comune, grazie alla quantificazione precisa che mancava del contributo nazionale concesso dal Governo, detto fondone, per le attività economiche e anche con contributi propri del bilancio, per le abitazioni potrà non solo non aumentare la Tari, ma addirittura diminuirla ai cittadini“.

“Ormai Chiavetta, abbandonato un po’ da tutti in questa campagna elettorale, ha perso totalmente la bussola e sarebbe bastato attendere il Consiglio comunale odierno – termina Casamenti -. Ma purtroppo la voglia di Chiavetta di scrivere qualcosa lo ha ancora una volta messo in estrema difficoltà facendogli dichiarare cose errate“.