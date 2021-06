Tari, Chiavetta: “Il sindaco fa marcia indietro sulle tariffe e ritira l’ordine del giorno”

“Il sindaco uscente Andrea Casamenti ha ritirato dall’ordine del giorno del Consiglio il punto in cui era previsto l’aumento delle tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti“.

A dichiararlo è Mario Chiavetta, candidato a sindaco di Orbetello.

“Una buona notizia? Ci avranno ripensato? Forse si sono ricordati dell’indicazione del presidente Mario Draghi che ha dichiarato «Non è il momento di prendere soldi ai cittadini», oppure hanno ritrovato i fondi che il Governo ha stanziato per i Comuni, tra cui quello di Orbetello, per agevolare i cittadini e aiutarli in questo periodo di crisi economica – spiega Chiavetta -. Noi confidiamo in un ripensamento per il bene della nostra comunità. Ma anche questa indecisione è una conferma che il Comune è allo sbando, con un sindaco impegnato a fare solo tre cose: le faccine su Facebook, piccoli spot elettorali (tra l’altro fuori tempo utile) e tentare di offendere il sottoscritto“.

“Non lo seguirò su questa strada. Bisogna mettere a sistema la raccolta dei rifiuti nel nostro comune – termina Chiavetta -. Aprire il centro raccolta. Va aumentata notevolmente la quantità di differenziata, sia per abbassare le tariffe a famiglie e imprese, sia per un minor impatto ambientale e una crescita ecosostenibile del territorio, che è tra gli ultimi posti di tutta la Toscana come percentuale di raccolta differenziata“.