Ballottaggio: Andrea Benini eletto sindaco di Follonica

Andrea Benini è stato eletto nuovo sindaco di Follonica.

E’ questo l’esito del ballottaggio, lo spoglio dei voti si è concluso pochi minuti fa.

Andrea Benini, sostenuto da Partito democratico, lista Andrea Benini sindaco, +Follonica per l’Europa federale Benini sindaco, Follonica a Sinistra per Benini sindaco, ha ottenuto 5972 voti, pari al 54,01% delle preferenze.

Il suo sfidante, Massimo Di Giacinto, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, lista Massimo Di Giacinto sindaco, In movimento per Follonica, Follonica nel cuore, ha ottenuto 5.086 voti, pari al 45,99% delle preferenze.

I votanti al ballottaggio sono stati 11.440, i voti validi sono stati 11.058 (96,66%), le schede nulle 211 (1,84%), le schede bianche 171 (1,49%), nessun voto è stato contestato.

Oggi pomeriggio, dalle 15.30, si riunirà in sala consiliare l’ufficio centrale elettorale, al termine del quale ci sarà la proclamazione del sindaco di Follonica.

La riunione è aperta al pubblico ma, a causa delle normative anti-Covid e della necessità di evitare assembramenti, sarà possibile l’accesso alla sala solo per 15 persone e, quindi, il Comune di Follonica rende visibile la riunione (dalle ore 15.30) fino alla proclamazione del sindaco in streaming (come già da anni per le sedute di Consiglio comunale), accedendo alla rete civica www.comune.follonica.gr.it.