Controlli dei Carabinieri nelle vie e nei bar del paese: identificate 100 persone

Castel del Piano (Grosseto). Grande dispiego di forze da parte dei Carabinieri nel pomeriggio di venerdì 12 maggio per controlli svolti nel comune di Castel del Piano, dove di recente i militari dell’Arma sono intervenuti per casi di liti o per persone n stato di alterazione.

In particolare, un litigio tra alcuni cittadini stranieri residenti, che da uno scambio di insulti erano passati alle mani, aveva creato apprensione nel paese.

II controlli

I controlli messi in atto dai Carabinieri, con un massiccio impiego di pattuglie e circa 20 militari, in uniforme ma anche anche in borghese, sono durati diverse ore ed hanno avuto lo scopo preciso di verificare la presenza di persone violente tra gli avventori dei bar, delle strade e delle piazze del paese. Il controllo ha rilevato una situazione di sostanziale tranquillità, che ha consentito di effettuare le verifiche di polizia in una cornice di piena collaborazione anche da parte dei numerosi cittadini stranieri residenti, che, senza opporre alcuna resistenza, hanno fornito ai militari le loro generalità e documenti. E’ di circa 100 persone identificate, di cui sessanta stranieri di diverse nazionalità, l’esito del controllo svolto dai carabinieri.

L’attività di ispezione ha interessato tanto le vie che alcuni bar del posto. Durante il pattugliamento unuomoè stato trovato in possesso di un’esigua quantità di hashish per la quale sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire ai cittadini un clima generale di sicurezza e vivibilità.