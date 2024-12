“Mille occhi sulla città” e controllo di vicinato: i Comuni uniscono le forze per la sicurezza

Grosseto. “Mille occhi sulla città” e controllo di vicinato: i sindaci di Arcidosso, Jacopo Marini, e di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, questa mattina, nella Prefettura di Grosseto, hanno firmato due importanti protocolli d’intesa per potenziare i controlli sul territorio.

All’incontro, coordinato dal prefetto Paola Berardino, hanno partecipato il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, la Provincia di Grosseto, i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti dell’istituto di vigilanza aderente all’iniziativa, Rangers Srl.

L’intesa “Mille occhi sulla città” mira a valorizzare i compiti di osservazione delle guardie particolari giurate, attraverso l’attivazione di un sistema di collaborazione informativa tra le centrali operative degli istituti di vigilanza e quelle delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali, allo scopo di segnalare situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese quelle relative a fattori ambientali e di degrado che incidono sulla sicurezza urbana.

Il controllo di vicinato prevede un’attività di controllo svolta da gruppi di cittadini volontari che vengono adeguatamente formati per vigilare e dare tempestiva segnalazione alle forze dell’ordine in caso di fatti o situazioni sospette.

Nel corso della riunione è stato, inoltre, concordato di proseguire con una linea di intervento basata su una costante azione preventiva da attuarsi con l’intensificazione del controllo del territorio, incrementando la sinergia esistente tra forze dell’ordine, Polizia municipale e Polizia provinciale in un proficuo gioco di squadra, capace di elevare il livello di percezione di sicurezza delle collettività locali.

“L’obiettivo è tutelare una serenità diffusa su tutto il territorio – afferma Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano –: Castel del Piano non aveva ancora attivato il controllo di vicinato, è una misura aggiuntiva importante, in cui crede fermamente la nuova Giunta comunale. Alla base del controllo di vicinato c’è l’idea di riconoscere, valorizzare e stimolare il ruolo che riveste la comunità tutta, nonché i singoli cittadini, nella costruzione della sicurezza locale, attraverso la collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine, sempre nel rispetto dei ruoli. È importante far partire un progetto di questo tipo, che coinvolge la comunità, all’interno di un contesto istituzionale, perché non si deve mai prestare il fianco a iniziative di natura privata. Per intendersi, nessuno deve pensare di farsi giustizia da solo. Le forze dell’ordine sono fondamentali, fanno costantemente il loro lavoro e lo fanno bene, aggiungendo e redistribuendo energie laddove ce ne sia più bisogno e dove venga richiesto. Si tratta di cooperare tutti verso un obiettivo comune. Questo progetto, insieme al protocollo ‘Mille occhi sulla città,’ ci consentirà di aumentare la sicurezza e il livello di percezione di sicurezza dei cittadini”.

“Arcidosso e Castel del Piano gestiscono il servizio di Polizia municipale in forma associata – aggiunge Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso –, mi fa quindi molto piacere firmare questi due importanti protocolli insieme al sindaco Pieraccini per dare un segnale concreto e condiviso dell’attenzione con il quale ci stiamo occupando del tema della sicurezza dei nostri centri abitati. Mentre sul controllo di vicinato Arcidosso è stato uno dei primi Comuni della provincia a far partire il progetto, e al momento c’è solo bisogno di riorganizzare le zone sottoposte a controllo dai gruppi di volontari andando ad a individuare per ciascuna zona dei coordinatori, il protocollo d’intesa ‘Mille occhi sulla città’ rappresenta una novità anche per noi. In più il Comune di Arcidosso ha deciso di attivare una collaborazione con i Rangers, che si aggiungeranno al presidio già garantito dal protocollo ‘Mille occhi sulla città’, garantendo un servizio nelle ore pomeridiane, soprattutto sulle frazioni, per tutto il periodo natalizio. Questo ci consentirà di dispiegare un articolato e complesso sistema di tutela del territorio in cui anche la comunità locale svolge un ruolo importante-”

I coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato nel Comune di Arcidosso sono: Gennaro Cerullo; Marco Bargagli; Alberto Lazzeretti; Gianni Cannavale; Filippo Tiberi; Manfredo Raviola; Danilo Arcaini.