Aumentano i furti in abitazione, il sindaco incontra il prefetto: “Potenziate Municipale e telecamere”

Arcidosso (Grosseto). A seguito del ripetersi di furti nelle abitazioni, anche nel comune di Arcidosso, il sindaco Jacopo Marini ha avuto un colloquio con il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, per rappresentarle la situazione soprattutto a seguito dei nuovi colpi accaduti in questi ultimi due giorni nel territorio comunale, sia nel capoluogo che nelle frazioni: “Il Prefetto ha manifestato grande attenzione al problema – precisa Marini – e mi ha garantito che non solo già oggi avrebbe portato questo tema al Comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica, ma ha anticipato che per giovedì prossimo convocherà uno specifico tavolo, al quale invitare anche i sindaci dell’Amiata grossetana, per discutere della questione”.

L’amministrazione Comunale, ben consapevole dei timori e delle giuste preoccupazioni dei cittadini sul tema dei furti nelle abitazioni, intende perseguire tutte le strade possibili per riportare la situazione sicurezza, reale e/o percepita, a livelli di normalità. Il sindaco ricorda che, in attesa delle decisioni che verranno prese ai tavoli convocati dalla Prefettura, non solo è stato potenziato l’organico della Polizia Municipale, che è passato il mese scorso da 3 a 4 unità, ma è stata sottoscritta una convenzione con Castel del Piano per la gestione associata del servizio, guidato dal Comandante Danilo Ghelli, in modo da poter contare su più agenti complessivamente e garantire un maggior coordinamento ed efficacia in ambito sovracomunale, visto che il tema della sicurezza va al di là dei confini amministrativi.

“Ma oltre a questo – afferma Marini -proprio recentemente abbiamo ottenuto un finanziamento regionale per l’acquisto di nuove ed ulteriori telecamere per la videosorveglianza, che andranno a potenziare quelle già in funzione (26 di tipo ambientale, 3 fototrappole ed 1 targa manent) nel capoluogo e nelle frazioni”.