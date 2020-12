In piazza arriva l'”Albero della speranza”: è decorato con i biglietti dei desideri dei bambini

Il Comune di Scarlino ha aderito al progetto dell’associazione Soroptimist International – club Follonica-Colline Metallifere – per dare alla cittadinanza, e in particolare ai più piccoli, un messaggio di speranza legato al Natale.

Sono stati preparati i biglietti da consegnare ai bambini durante la distribuzione dei gadget natalizi, prevista per venerdì 18 e sabato 19 dicembre: i piccoli scarlinesi avranno il compito di scrivere sul cartoncino il loro desiderio e poi attaccarlo all’albero di Natale di piazza Gramsci a Scarlino Scalo.

«Il progetto “L’Albero della speranza” proposto dal club Soroptimist rientra perfettamente nella rassegna #NataleInsieme – spiega l’assessore alle Pari opportunità Silvia Travison –: in un periodo difficile, in cui purtroppo non possiamo programmare eventi o comunque trascorrere del tempo insieme, queste iniziative sono di fondamentale importanza per far sentire la nostra vicinanza alla comunità e per coinvolgere adulti e bambini in attività che rispettano le disposizioni anti-Covid, ma nel contempo celebrano il Natale. Ringrazio il club Soroptimist per averci proposto questa bella iniziativa e invito le famiglie a far scrivere ai bambini i loro desideri e accompagnarli ad attaccare il biglietto all’albero di Scalo».

Soroptimist è un’associazione che opera per la promozione dei diritti umani, il miglioramento della condizione femminile e l’accettazione delle diversità.

«In un Natale così diverso – dichiara la presidente del club Soroptimist Eleonora Di Buduo – abbiamo voluto rendere protagonisti i bambini, coloro che hanno subito maggiormente i difficili momenti del lockdown e della mancanza di socialità, e dar loro la possibilità di esprimere un sogno, un desiderio, un disegno, nella speranza di un domani migliore. Un domani di vita e amore».

La consegna dei biglietti avverrà venerdì 18 e sabato 19 dicembre dalle 9 alle 13. I volontari della Croce Rossa saranno in piazza Dani al Puntone e in piazza Garibaldi nel centro abitato capoluogo, mentre Scarlino Soccorso sarà in piazza Agresti a Scarlino Scalo.

«Dopo il periodo natalizio – conclude l’assessore Travison – raccoglieremo tutti i biglietti dall’albero di Natale per raccontare i desideri dei piccoli scarlinesi».