Aggressione sulle mura: gruppo di minorenni picchia tre ragazzi, indagano i Carabinieri

Una rissa ha visto protagonisti un gruppo di ragazzi minorenni sulle mura medicee di Grosseto.

Ieri sera, intorno alle 20.30, una pattuglia del Nucleo radiomobile dei Carabinieri è intervenuta sul bastione del Cinghialino, chiamata da un titolare di un locale situato sulle mura per tre ragazzi minorenni che hanno riferito ai militari dell’Arma di essere stati aggrediti.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i tre avrebbero casualmente incrociato un gruppo di 10 coetanei, tutti italiani, qualcuno di loro già conosciuto dalle vittime dell’aggressione.

A quel punto, in modo pretestuoso, è nata una lite, sfociata poi in un’aggressione del gruppo nei confronti dei tre ragazzi. Uno delle vittime ha riferito ai Carabinieri che un componente della comitiva più numerosa ha tirato fuori anche un coltello e che uno dei tre ragazzi presi di mira ha consegnato al gruppo 10 euro.

Le vittime dell’aggressione sono state portate in Caserma e poi sono stati chiamati i loro genitori. Nel frattempo, la pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in piazza Dante, dove c’era un ragazzo, minorenne, che presentava contusioni ed aveva il volto insanguinato. Il giovane ha riferito ai militari di essere stato aggredito nella zona di piazza Dante, circostanza al vaglio dei Carabinieri, che ritengono probabile che il ragazzo sia stato picchiato da un’altra parte del centro e poi sia fuggito nel luogo in cui è stato ritrovato.

Secondo quanto ricostruito dall’Arma, la dinamica dell’aggressione è molto simile a quella raccontata dai giovani picchiati sulle Mura un’ora e mezza prima del fatto, quindi, per Carabinieri, è probabile che gli autori del pestaggio siano gli stessi. A quel punto, i militari si sono fatti dire alcuni nomi degli aggressori e, intorno alle 23, hanno setacciato il centro, sopratutto nei punti in cui erano presenti gruppi di ragazzi, forti anche della descrizione fatta dalle vittime. Sono stati individuati alcuni giovani, ma al momento non sono stati ancora presi provvedimenti.

La dinamica dei fatti è chiara per i Carabinieri, ma le indagini procedono per ricostruire la totalità dell’accaduto, anche grazie all’ascolto di testimoni e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, dato che personale sanitario dell’ospedale Misericordia ha riferito alle forze dell’ordine che il totale dei feriti è di 5 minorenni. Le ferite riportate non sono gravi e ai giovani sono stati diagnosticati 3,4 giorni di prognosi.