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Torna la mostra mercato di artigianato artistico e tradizionale: appuntamento sul lungomare

L'iniziativa di Cna e Materiae arriva a Follonica

di Redazione
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Follonica (Grosseto). È in calendario a Follonica, nella città sul golfo, il prossimo appuntamento con la mostra di artigianato artistico e tradizionale promossa da Cna Grosseto e dall’associazione Materiae: venerdì 7 agosto, dalle 10 a mezzanotte, sarà possibile per i visitatori conoscere la maestria degli artigiani e acquistare i loro prodotti unici.

Da cuoio alla bigiotteria, dai tessili alla ceramica, passando la produzione agroalimentare: sono molti i beni che curiosi e appassionati potranno trovare passeggiando tra gli stand espositivi.

E rispetto al calendario inizialmente programmato si è aggiunta una nuova tappa a Follonica. Lunedì 10 agosto, infatti, gli artigiani esporranno, dalle 19 alle 24 a Senzuno.

La mostra mercato prosegue il 21 e il 27 agosto, di nuovo su viale Italia a Follonica, il 28 agosto a Porto Santo Stefano, in piazzale dei Rioni, e il 3 e il 4 settembre in piazza Orto del Lilli, a Castiglione della Pescaia.

Tutte le date sono consultabili sul sito di Cna Grosseto, all’indirizzo www.cnagrosseto.it. Eventuali piccole variazioni di orario potranno essere necessarie a causa delle condizioni meteorologiche.

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