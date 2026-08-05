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Incendio boschivo in Maremma: elicotteri in azione, allertato Canadair

di Redazione
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Castell’Azzara (Grosseto). Aggiornamento ore 16:08

I Vigili del Fuoco al momento stanno proteggendo le abitazioni e il canadair sta operando.

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Castell’Azzara (Grosseto). Un incendio boschivo è divampato intorno alle 13.30 di oggi, 5 agosto, in località Selvena, sul territorio comunale di Castell’Azzara.

​Il sistema regionale antincendi boschivi si è attivato immediatamente per circoscrivere il rogo e limitare i danni alla vegetazione. Sul posto sono attualmente impegnate le squadre dell’Unione dei Comuni Amiata e dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora, affiancate dal personale dei Vigili del Fuoco, oltre a due squadre del Comando di Grosseto, una delle quali Aib.

​Data la conformazione della zona e il fatto che alcuni punti critici sono difficilmente raggiungibili, la sala operativa regionale ha disposto il tempestivo invio di due elicotteri regionali. I velivoli stanno effettuando continui sganci d’acqua dall’alto per contenere l’avanzata delle fiamme e facilitare il lavoro a terra degli operatori.

È stato inoltre allertato un Canadair dei Vigili del Fuoco per il concorso alle operazioni di spegnimento.

La raccomandazione è di evitare operazioni in campagna aperta che prevedano l’uso di apparecchi con fiamma libera o che possono generare scintille nonché il rispetto del divieto assoluto di abbruciamento in vigore dallo scorso 13 giugno fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe.

Notizia in aggiornamento

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