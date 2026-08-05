Massa Marittima (Gr) – Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per partecipare al tavolo di coprogettazione dedicato alla messa in sicurezza, al restauro conservativo e alla valorizzazione della Cappella Votiva dei Caduti, partendo dalla proposta base presentata dall’associazione Agapito Gabrielli, arricchendola e integrandola.

La Cappella Votiva dei Caduti, ubicata nel cimitero comunale, custodisce le lapidi dei caduti di tutte le guerre e il bassorilievo dell’artista Olinto Calastri inaugurato nel 1920. Tale edificio versa attualmente in una condizione di grave degrado strutturale.

Il tavolo dovrà lavorare ad un piano integrato e coordinato di valorizzazione culturale, didattica e turistica dei cinque luoghi della memoria storici del territorio: oltre alla Cappella sacrario risorgimentale/Cappella Votiva dei Caduti; il Sacrario dei caduti della Niccioleta: situato all’interno del cimitero comunale e legato all’eccidio del 13-14 giugno 1944; il Parco della Rimembranza in Piazza XXIV Maggio, originariamente piantumato con 220 alberi in memoria dei caduti e ospitante dal 1938 il monumento a Garibaldi, dello scultore Ettore Ferrari; il Giardino di Norma Parenti, nell’omonima via, dedicato alla figura simbolo della Resistenza e della lotta partigiana locale; il Monumento ai caduti nel Parco di Poggio, inaugurato nel 1964, opera dello scultore Nardo Dunchi di Carrara.

L’istanza presentata dal Centro Studi Storici “Agapito Gabrielli” O.D.V. estende la proposta documentale anche alla valorizzazione della topografia della Resistenza e dei conflitti tramite l’implementazione di itinerari naturalistico-storici (quali il percorso “Sulle orme di Garibaldi”), il recupero didattico dei ruderi dei bunker del Genio militare (dislocati sulla strada verso le Capanne e sulla circonvallazione) e la periodica cura e posa di pietre d’inciampo dinanzi alle abitazioni dei martiri massetani (tra cui Norma Parenti ed Elvezio Cerboni).

Il percorso di coprogettazione dovrà riguardare la valorizzazione dei luoghi storici della memoria quali fulcri dell’identità massetana con attenzione particolare ai temi educativi e sociali; definire gli interventi tecnici di messa in sicurezza e restauro architettonico.

“La memoria storica rappresenta un patrimonio collettivo da custodire e coltivare – dichiara il vicesindaco Maurizio Giovannetti –. La valorizzazione dei luoghi simbolo della nostra comunità non riguarda soltanto il recupero del patrimonio architettonico, ma anche la promozione della conoscenza della nostra storia, soprattutto tra le giovani generazioni. Coinvolgere il Terzo Settore significa mettere a sistema competenze, sensibilità ed energie che possono dare un contributo fondamentale alla tutela e alla promozione dell’identità massetana.”

Presentazione dell’istanza

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 11 del 24 agosto 2026, inviando una pec all’indirizzo comune.massamarittima@postacert.toscana.it oppure consegnando la documentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo (piazza Garibaldi, Massa Marittima negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

L’avviso e la documentazione sono pubblicati al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2026/Luglio/Restauro-cappella-votiva-dei-caduti–avviso.html