Subbuteo e solidarietà: dal Trofeo “Città di Follonica” 1250 euro per la ricerca sulla Sla

Follonica (Grosseto). Amici, giocatori di Subbuteo e nostalgici hanno dato vita, sabato 1° agosto, al 5° Trofeo ‘Città di Follonica’ promosso dall’associazione ‘Maremma Subbuteo’ e divenuto ormai un appuntamento irrinunciabile in riva al mare di Follonica per tutti gli appassionati.

L’evento hobbistico, oltre al divertimento e allo stare insieme, ha la missione di supportare la ricerca mediante una raccolta fondi che dal 2023 viene portata avanti con impegno. Parte dei proventi viene infatti destinata alla Fondazione AriSLA per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa molto grave, che in Italia interessa circa 6mila persone.

Il torneo ha avuto luogo sabato 1° agosto allo stabilimento balneare Nettuno e del Soccer Cage, grazie anche al patrocinio dell’amministrazione comunale di Follonica.

Anche questa edizione è stata un successo, con la partecipazione massima di 40 giocatori che si sono sfidati, nonostante il caldo, dalle 17.00 a mezzanotte. La festa è stata densa di allegria, ma anche di emozione. Infatti, quest’anno è stato ricordato l’amico e membro dell’associazione Andrea Parri, che è mancato ad aprile proprio a causa della Sla. In suo onore, è stato creata una targa che lo ritrae mentre gioca a Subbuteo. La targa, in qualità di premio Fair Play “Andrea Parri”, è stata assegnata a Massimo Fedeli di Firenze.

Gli altri vincitori sono stati Paolo Bastianoni di Castelfiorentino, per la categoria Brenne, Cardinal Berlinghieri di Genova, per la categoria Silver, e Duccio Passeroni di Volterra, per la categoria Gold.

In rappresentanza del Comune di Follonica è intervenuto il vicesindaco Danilo Baietti. Il ringraziamento di AriSLA, che ad oggi ha selezionato e finanziato 121 progetti di ricerca condotti da 165 ricercatori, arriva attraverso le parole della presidente Lucia Monaco: “Siamo molto grati all’associazione ‘Maremma Subbuteo’ e a tutti coloro che hanno partecipato e organizzato. Motivati anche da tanta solidarietà continuiamo con il nostro impegno nel supportare i progetti di ricerca di qualità. Il nostro obiettivo, in linea con il piano strategico della ricerca, è garantire continuità alla ricerca d’eccellenza in grado di determinare un impatto positivo sulla qualità di vita delle persone con Sla”.

Da pochi giorni è online il bilancio sociale di Fondazione AriSLA, principale ente non profit in Italia impegnato a finanziare innovativi progetti di ricerca sulla Sla, dove è possibile consultare le attività svolte dalla Fondazione e i risultati raggiunti dai progetti da poco conclusi e gli obiettivi perseguiti da quelli in corso.