“Sinfonie d’estate”: l’Orchestra “Città di Grosseto” in concerto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il festival “Sinfonie d’estate”, organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, torna mercoledì 5 agosto alle 21 in piazza Solti con un concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, dedicato alla grande musica di Mozart, Rossini e Schubert. A dirigere l’ensemble sarà Vanessa Benelli Mosell, con Kevin Pedro Spagnolo al clarinetto solista. L’ingresso è libero e gratuito.

Il concerto

Il programma prevede l’esecuzione dell’Ouverture da “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, il Concerto per clarinetto e orchestra K. 622 di Mozart e la Sinfonia n. 6 D 589 di Schubert.

Vanessa Benelli Mosell ha debuttato come direttrice d’orchestra nel 2018 e l’anno successivo è stata finalista nel round europeo del Mawoma (Music and Women Maestra), il primo concorso internazionale per donne direttrici d’orchestra. Si esibisce nelle più prestigiose sale da concerto e con importanti orchestre in tutto il mondo. È anche pianista solista è esibita alla Scala di Milano e al Teatro Regio di Torino, alla National Concert Hall di Dublino e al Beijing National Centre for the Performing Arts, all’Auditorium de Radio France di Parigi, all’Auditorio Nacional di Madrid, al Palau de la Musica Catalana di Barcellona, alla Glasgow Royal Concert Hall, all’Usher Hall di Edimburgo e alla Wigmore Hall di Londra. Sempre come pianista ha pubblicato 10 album con Decca Classics.

Kevin Pedro Spagnolo è considerato uno dei più giovani e talentuosi artisti della sua generazione e si esibisce in tutta Europa in recital con pianoforte, da solista e in gruppi di musica da camera. Propone repertori classici, moderni e contemporanei. Suona regolarmente in duo con il pianista Simone Rugani. Oltre all’attività concertistica, si dedica all’insegnamento con masterclass in tutta Europa ed è docente alla Scuola internazionale di musica Avos a Roma.

Nella foto: la direttrice d’orchestra Vanessa Benelli Mosell