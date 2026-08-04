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Consegna tesserini venatori stagione 2026-2027 a partire da giovedì 6 agosto

di Redazione
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Follonica (Gr) – A partire da giovedì 6 agosto a Follonica inizierà la consegna dei tesserini regionali per la stagione venatoria 2026-2027. Il tesserino venatorio cartaceo della passata stagione venatoria deve essere riconsegnato entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno come da Calendario Venatorio della Regione Toscana.

I tesserini venatori possono essere ritirati:

  • presso gli uffici “Socio Educativi” Sport-Caccia e Pesca di via Roma 47 da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
  • presso l’ufficio dell’Associazione “Tradizioni Rurali Follonichesi” di via Bicocchi 9 (vicino al cancello dell’Ex Ilva) da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Documenti richiesti per il ritiro del tesserino cartaceo per la caccia:

  • il porto d’armi per uso caccia in corso di validità;
  • la ricevuta del versamento annuo di rinnovo della tassa di concessione regionale e governativa in corso di validità;
  • l’allegato al porto d’armi (tesserino di colore giallo);
  • la ricevuta pagamento A.T.C. prescelte;
  • il tesserino venatorio della stagione precedente;
  • la ricevuta rilasciata dal Comune attestante l’avvenuta restituzione del tesserino della stagione venatoria precedente.

Tutte le informazioni in ambito di caccia sono reperibili nella pagina del Comune di Follonica, nella sezione dedicata ai servizi alla persona: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Uffici/1.1-Servizi-alla-Persona-Segreteria-organi-istituzionali#page-content

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