“Venite a Santa Fiora”: una serata di musica in memoria di Renzo Verdi con Simone Cristicchi

Santa Fiora (Grosseto). A Santa Fiora, all’auditorium della Peschiera, venerdì 7 agosto, alle 21, si terrà una serata speciale di musica, nel ricordo di Renzo Verdi, dal titolo “Venite a Santa Fiora, siete tutti invitati”, promossa dal Comune e dal Coro dei Minatori con la collaborazione di Asea, Asacert, pro loco Santa Fiora, Intercomunale Santa Fiora.

Il programma del concerto

A rendere omaggio a Renzo Verdi, punto di riferimento umano e culturale della comunità, saranno alcune delle realtà musicali del territorio: dal Coro dei Minatori di Santa Fiora, alla Filarmonica “G. Pozzi”, alla corale Padre Corrado Vestri. Si esibirà anche la Leggera Electric Folk Band. Prevista inoltre la speciale partecipazione di Simone Cristicchi.

Sarà una serata corale nel senso più autentico del termine: un appuntamento aperto a tutta la comunità per ritrovarsi, cantare, ascoltare e condividere il ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nella storia recente di Santa Fiora.

Renzo Verdi è stato assessore e vicesindaco nelle amministrazioni guidate da Luigi Vencia e sindaco di Santa Fiora dal 2004 al 2014. Dopo l’esperienza amministrativa ha continuato il suo impegno come presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura e poi di Asea, Associazione per lo sviluppo economico dell’Amiata, mentre nello sport è stato per molti anni e fino all’ultimo presidente e anima dell’Intercomunale Santa Fiora. Ma Renzo era soprattutto una persona capace di stare in mezzo agli altri. La musica era una parte essenziale della sua identità: cantante e anima del Coro dei Minatori di Santa Fiora, ha contribuito a portare la tradizione musicale santafiorese sui palcoscenici italiani, grazie alla collaborazione di Simone Cristicchi con il Coro dei Minatori. È stato inoltre stato tra gli ideatori del festival Santa Fiora in Musica, quest’anno dedicato proprio a Renzo Verdi.

La serata proseguirà allo stadio comunale con una cena conviviale al costo di 10 euro a persona, a cura dell’Intercomunale Santa Fiora. Il ricavato sarà devoluto alle cure palliative Amiata grossetana/Hospice di Grosseto e all’Ospedale di comunità di Castel del Piano.

“Renzo aveva un modo tutto suo di stare insieme agli altri – afferma il sindaco Federico Balocchi -: diretto, generoso, appassionato, sempre autentico. Era una persona molto amata e profondamente innamorata del suo paese. Questa serata vuole essere proprio questo: non soltanto un ricordo, ma un modo per sentirlo ancora presente, tutti insieme, attraverso la musica e le persone che gli hanno voluto bene”.

In caso di pioggia, il concerto si svolgerà al teatro comunale Andrea Camilleri.

L’iniziativa si inserisce nel programma dell’estate santafiorese, che quest’anno dedica particolare spazio alla memoria di Renzo Verdi, con il festival Santa Fiora in Musica e il torneo di calcio a 7 a lui intitolati.