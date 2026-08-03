“Comuni non comuni”: Magliano in Toscana vince il contest di Anci Toscana

Firenze. Ci sono i vincitori di “Comuni non comuni”, il contest di Anci Toscana ideato per valorizzare le particolarità dei territori toscani.

A scalare il podio dopo un vero e proprio testa a testa è stato il Comune di Magliano in Toscana con un’immagine delle sue grandi installazioni luminose. Come premio, riceverà uno speciale riconoscimento e potrà accedere gratuitamente a un pacchetto di corsi della Scuola Anci Toscana.

Proseguendo nella classifica, la medaglia d’argento è andata al Comune di Cascina (Pisa), con la sua riproduzione della Tour Eiffel. Terzo posto invece per il Comune di Rosignano Marittimo (Livorno), con le casette colorate di Vada. Il contest si è svolto sui social dopo un invito ai Comuni a presentare tramite foto e breve descrizione alcune particolarità del loro territorio: a vincere è stato il post che ha ricevuto complessivamente più like sui canali Facebook e Instagram di Anci Toscana.

«Voglio ringraziare tutte le amministrazioni comunali che hanno partecipato segnalando l’iniziativa – commenta Simone Gheri, direttore di Anci Toscana -. L’impegno di tutti ha fatto sì che potessimo raccontare un po’ delle bellezze sparse per la nostra regione, contribuendo a mettere in luce il patrimonio nascosto e originale che i Comuni della Toscana custodiscono. Cogliamo l’occasione per invitare tutti ad andare a vedere dal vivo queste particolarità tutte toscane».

«Siamo molto felici di questo riconoscimento, che premia un elemento identitario del nostro territorio e l’impegno con cui lavoriamo ogni giorno per valorizzarlo – dichiara Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana -. Le grandi installazioni luminose sono diventate un segno distintivo di Magliano in Toscana e rappresentano un modo originale per raccontare la nostra comunità e la sua capacità di accogliere cittadini e visitatori. La vittoria di questo concorso, oltre a permettere ai nostri dipendenti comunali di usufruire per un anno, gratuitamente, della ricca offerta formativa di Anci, molto importante per essere sempre al passo con le modifiche normative e i nuovi strumenti a disposizione della pubblica amministrazione, rappresenta soprattutto un risultato di tutta la comunità: perché è la nostra comunità che si è prodigata per diffondere l’iniziativa di Anci e far votare il nostro progetto. Proprio questa consapevolezza, ulteriore, dell’attaccamento che chi risiede o frequenta Magliano in Toscana ha per il nostro borgo, rappresenta per me e per la mia amministrazione la vittoria più grande. Ringraziamo Anci Toscana per questa iniziativa e per la volontà di offrire a tutti i Comuni, grandi e piccoli, la possibilità di aggiornarsi e accrescere le proprie competenze, con i corsi della Scuola Anci Toscana».

Sono stati tantissimi i Comuni che hanno raccolto l’invito di Anci Toscana. Un’iniziativa che in pochi mesi ha permesso di dare visibilità ai territori, con le loro peculiarità e le storie delle loro comunità, consentendo al pubblico di scoprire curiosità, tradizioni e tanti luoghi della Toscana diffusa ma anche angoli poco noti di grandi città.