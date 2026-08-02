“Suggestioni senza tempo”: il Trio Italiano in concerto

Grosseto. Ultimo appuntamento prima di ferragosto con il 36° festival “Music & Wine” e i suoi incontri al vertice fra la grande musica, gli ottimi interpreti e i grandi vini del territorio alla Villa Granducale di Alberese mercoledì 6 agosto con inizio alle 21,15 per una serata di divertimento e virtuosismo strumentale.

Ospite il Trio Italiano con Thomas Luti ai sax, Endrio Luti alla fisarmonica e Cristina Trimarco al fagotto, con le loro “Suggestioni senza tempo”, un programma eterogeneo che spazia dalla tradizione balcanica, Klezmer, sudamericana, sino ad arrivare a trascrizioni di brani classici molto conosciuti.

Il concerto

Attraverso l’individuazione di questi repertori il particolare organico sonoro vuol dare forma ad un ensemble che vede protagonisti la fisarmonica, il saxofono ed il fagotto: tre strumenti che, pur avendo tradizioni musicali diverse, riescono a dialogare tra loro con un incredibile risultato sonoro.

Il Trio Italiano nasce dalla passione musicale di una intera famiglia, quale quella spezzina dei Luti, e svolge un’intensa attività artistica sia in Italia che all’ Estero. I suoi componenti, oltre all’attività del trio, si esibiscono anche in altri contesti cameristici e orchestrali per prestigiosi enti e associazioni quali l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, il Teatro Regio di Parma e il Teatro comunale di San Remo.

In programma anche una degustazione dei vini offerta al termine dello spettacolo dalla Pro Loco Alborensis di Alberese in collaborazione con Terre regionali toscane e Scuola europea sommelier.

Il festival “Music & Wine”, sotto l’instancabile guida artistica del maestro Giovanni Lanzini, è organizzato con il contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Come per gli altri eventi del “Music & Wine”, anche lo spettacolo di Alberese sarà ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival, al link www.musicwinefestival.it, o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com), sia all’infopoint della Pro Loco Alborensis.