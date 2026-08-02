Il MuVet è di rilevanza regionale: confermato il riconoscimento

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il MuVet – Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia si conferma tra le eccellenze del sistema museale toscano. La Regione Toscana ha infatti rinnovato, con validità triennale a partire dall’8 agosto 2026, il prestigioso riconoscimento di Museo di rilevanza regionale, attestando ancora una volta il rispetto dei più elevati standard di qualità previsti per gli istituti museali.

L’esito positivo della procedura di verifica rappresenta un importante traguardo per il museo di Vetulonia, che ha ottenuto il massimo punteggio previsto dalla valutazione, 80 punti su 80, collocandosi al 37° posto della graduatoria regionale, confermando la piena rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa regionale e nazionale.

«Si tratta di un obiettivo significativo del quale siamo particolarmente orgogliosi – sottolinea il sindaco Elena Nappi –. Il rinnovo della qualifica è il risulato di un lavoro costante che ha coinvolto la struttura museale e la Direzione scientifica, impegnate ad ottemperare ai nuovi obblighi richiesti per confermare un riconoscimento che innalza sempre più l’asticella della qualità degli standard e dei servizi offerti dagli istituti museali. È una conferma che premia l’impegno, la professionalità e la visione con cui il MuVet opera quotidianamente nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio archeologico di Vetulonia e che ogni anno con la sua mostra si arricchisce di dialoghi con l’arte moderna e contemporanea di fama internazionale».

La comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi con l’esito positivo della verifica prevista dalla normativa regionale. Per il MuVet si è trattato di un percorso impegnativo, ma anche di una preziosa occasione di crescita. Il museo, che può fregiarsi della qualifica di Museo di rilevanza regionale fin dal 2013, ha affrontato un’approfondita attività di verifica e aggiornamento, rispondendo ad oltre 300 quesiti che hanno consentito di analizzare tutti gli aspetti della propria organizzazione, della gestione delle collezioni, della conservazione, della comunicazione, dell’accessibilità e del rapporto con il territorio.

Gli esiti della verifica hanno confermato la piena conformità del MuVet agli standard previsti, consentendo il rinnovo della qualifica per il prossimo triennio.