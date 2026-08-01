Pagamento Tari con addebito diretto su conto corrente: la mozione di Cerboni approvata all’unanimità

Grosseto. Azione Grosseto esprime “soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, nella seduta consiliare del 31 luglio, della mozione per l’addebito diretto su conto corrente (Sepa Direct Debit) degli avvisi di pagamento della Tari, presentata dal consigliere Giacomo Cerboni, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto”.

“Oltre al pagamento con modello F24 e con PagoPA, i contribuenti potrebbero avere la facoltà di scegliere, come ulteriore possibilità, anche l’addebito diretto su conto corrente per la Tari – continua la nota del partito -. Quindi, la mozione rappresenta un punto di partenza concreto e sostanziale, affinché gli uffici competenti, che già si erano attivati per valutarne la fattibilità tecnica, come opportunamente ricordato dall’assessora Rusconi, si adoperino per finalizzarne l’attivazione a partire dal 2027″.

“Da oggi, come auspicato dalla mozione, questa modalità diventa un impegno reale. L’addebito diretto su conto corrente degli avvisi Tari semplificherebbe ulteriormente la gestione della tassa sui rifiuti, con vantaggi concreti sia per i cittadini , che non dovrebbero più ricordarsi delle scadenze, provvedere direttamente ai pagamenti delle rate né sostenere costi di commissione, sia per il Comune, che potrebbe contare su entrate certe alle scadenze stabilite, minori costi di riscossione e una riduzione delle attività di recupero – termina il comunicato –. Azione Grosseto rinnova inoltre l’invito all’amministrazione comunale a valutare un passo ulteriore, verificando se questa modalità di pagamento, già adottata in altre realtà territoriali, possa consentire sconti o agevolazioni in virtù dell’immediatezza dell’incasso per le casse dell’ente, quale ulteriore incentivo all’utilizzo dell’addebito diretto”.