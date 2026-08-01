Al via la raccolta domiciliare del vetro: ecco quando ritirare i mastelli per la differenziata

Castell’Azzara. A partire da mercoledì 19 agosto, alle utenze che risiedono nel centro storico del comune di Castell’Azzara – già servite dalla raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati – sarà garantito il ritiro domiciliare anche degli imballaggi in vetro.

Il servizio – programmato nell’ambito del piano di riorganizzazione progettato dall’amministrazione comunale e dal gestore Sei Toscana – verrà svolto il mercoledì e avrà cadenza quindicinale.

Gli imballaggi in vetro andranno raccolti negli appositi mastelli con coperchio verde, che dovranno essere esposti entro le ore 6.00 del mattino. È dunque necessario che le utenze interessate ritirino i mastelli per il vetro, la cui distribuzione avverrà nella sala consiliare del palazzo comunale, con accesso dalla Strada provinciale Montorio, nei seguenti giorni ed orari:

giovedì 6 agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

venerdì 7 agosto dalle ore 15.30 alle ore 19.30;

sabato 8 agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

venerdì 14 agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Per ritirare il materiale è necessario presentarsi con un documento di identità o con la ricevuta di pagamento dell’ultima bolletta Tari.

A partire da sabato 22 agosto, chi non ha ancora ritirato l’intero kit per la raccolta porta a porta, potrà farlo nella sala consiliare (e non più al centro di raccolta) tutti i sabati, esclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Sei Toscana ricorda che, per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, è sempre possibile utilizzare il sito internet www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il numero verde 800.127.484.